Силы ПВО уничтожили БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области

В ночь с 8 на 9 октября в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации губернатора области, из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено.

Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава.

«Никто из людей не пострадал»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

