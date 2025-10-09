Силы ПВО уничтожили БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области
В ночь с 8 на 9 октября в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации губернатора области, из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено.
Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава.
«Никто из людей не пострадал»,— говорится в сообщении.