На поездах «Тихий Дон» и «Анапа — Москва» появились новые вагоны СВ

Модернизированные вагоны спального класса с увеличенными до двух метров спальными местами начали курсировать на маршрутах «Ростов-на-Дону — Москва» и «Анапа — Москва». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, обновленные составы с горизонтальным расположением мест представили в августе на выставке «PROДвижение. ЭКСПО». Сейчас их можно увидеть в отдельных составах поездов № 1920 «Тихий Дон» и № 1112 «Анапа — Москва». В ближайшее время такими вагонами оснастят все поезда на этих направлениях.

«Каждый вагон включает восемь купе. В них установлены регулируемое освещение, вместительные закрытые полки для ручной клади, специальные места для верхней одежды, мультимедийные экраны с выбором контента, индивидуальные светильники, розетки, USB-разъемы и кнопка вызова проводника. Длина спальных мест увеличена на 16 см по сравнению со стандартной и составляет два метра»,— говорится в сообщении.

Для пассажиров предусмотрена душевая в отдельном помещении с феном, гладильной доской и утюгом.

В пресс-службе рассказали, что в дальнейшем модернизированные вагоны появятся на маршрутах между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.

Валентина Любашенко