В Ростовской области пресекли продажу поддельного алкоголя на 400 тысяч рублей

Продажу контрафактного алкоголя с логотипом известного бренда пресекли в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД Ростовской области

По информации ведомства, фальшивый алкоголь для дальнейшей продажи покупал житель Мясниковского района 1970 г.р. у неустановленного лица. В ходе обысков изъяли суррогат на сумму более 400 тыс. руб.

«Конфискованный денатурированный спирт не опасен для жизни, но имеет признаки контрафакта. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот алкогольной продукции)», — пояснили в сообщении ГУ МВД.

Валентина Любашенко