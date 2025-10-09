Жителей Дона предупредили о четырех магнитных бурях в октябре
Жителей Ростова ждут четыре магнитные бури в октябре. Об этом сообщают эксперты Time-In.ru.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным метеослужбы, первое геомагнитное возмущение начнется 10 октября около 21:00 и продолжится весь следующий день с интенсивностью 5 баллов. 12 октября прогнозируется слабая буря силой 4 балла.
Следующие волны активности ожидаются 20 октября (5 баллов) и 29 октября (6 баллов). Последняя станет самой мощной за месяц.
Специалисты советуют ростовчанам в эти периоды избегать тяжелой пищи, отказаться от кофе и алкоголя, сократить физические и эмоциональные нагрузки, а также ложиться спать до 23:00.