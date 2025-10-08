Эрдоган заявил, что Трамп попросил его убедить «Хамас» пойти на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп обратился к Турции с призывом убедить «Хамас» согласиться на прекращение огня в Газе. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Анкара находится в контакте с палестинским движением и работает над обеспечением всеобъемлющего прекращения огня.

«Как во время нашего визита в Америку, так и во время нашего последнего телефонного разговора мы объяснили мистеру Трампу, как можно достичь урегулирования в Палестине,— сказал турецкий лидер журналистам по пути из Азербайджана, где он до этого находился с визитом. — Он просил, чтобы мы поговорили с "Хамасом" и убедили их. Мы быстро связались с нашими коллегами по этому вопросу».

Турецкие официальные лица участвовали в переговорах в Египте, поведал журналистам господин Эрдоган. Как и на последнем раунде переговоров в Дохе, в Шарм-эш-Шейхе Турцию представлял глава разведки Ибрагим Калин.

Президент подчеркнул, что приоритет Турции — «как можно скорее обеспечить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня». При этом в Анкаре считают, что Газа должна оставаться территорией палестинского народа и после конфликта оставалась под управлением палестинцев.

Переговоры Израиля и «Хамас» стартовали 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа.

Анастасия Домбицкая