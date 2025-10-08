В ЯрГУ им. Демидова открыли институт интеллектуальной программной инженерии

В ЯрГУ им. Демидова создали институт интеллектуальной программной инженерии. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе вуза.

Решение о создании института, который теперь входит в состав факультета информатики и вычислительной техники, приняли на ученом совете Демидовского университета. Новое подразделение призвано стать «драйвером модернизации ИТ-обучения в регионе». Институт будет внедрять отечественные и открытые технологические решения в ИТ-образование.

«Мы будем использовать нейроязыковые технологии для программной инженерии: исследовать и внедрять инструменты генерации кода, автоматизированного тестирования и документирования, коллаборативные разработки с ИИ, а также системы персонализации обучения с автоматической проверкой и развернутой обратной связью»,— прокомментировал декан факультета Дмитрий Чалый.

Напомним, что Демидовский университет занял самую высокую позицию среди вузов Ярославской области в рейтинге по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ в России в 2025 году.

Алла Чижова