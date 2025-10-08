В Душанбе проходит репетиция возложения венка Путиным

В Душанбе проходит репетиция возложения венка к памятнику центральноазиатскому правителю Исмаилу Самани из династии Саманидов, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии.

Владимир Путин приехал в Таджикистан на три дня: с 8 по 10 октября. После церемонии возложения венка российский президент приглашен на неформальный обед с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. В четверг президенты проведут официальные переговоры в две фазы: сперва тет-а-тет, а после — в расширенном составе, при участии делегаций.