Экс-игрок НХЛ Лабанк продолжит карьеру в клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Американский нападающий Кевин Лабанк подписал однолетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». За команду он будет играть под 12-м номером.

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий заявил, что опыт форварда «очень пригодится команде». «Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал ''Шанхай Дрэгонс''», — приводит комментарий господина Варицкого пресс-служба клуба.

Кевину Лабанку 29 лет. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года он был выбран в шестом раунде под общим 171-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». Играл в НХЛ с 2016 года. Также Лабанк представлял клуб «Колумбус Блю Джекетс». Всего в НХЛ форвард провел 542 матча, в которых набрал 251 (89 голов+162 результативные передачи) очко.

«Шанхай Дрэгонс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 11 матчах клуб набрал 14 очков.

Таисия Орлова