Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России поддержал план Трампа по Газе

Россия поддерживает план администрации США по Газе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. План предполагает временное внешнее управление с международным участием.

Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения,— сказала Мария Захарова на брифинге. — Исходя из этой позиции, мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного доступа».

Мария Захарова напомнила, что Россия с первых дней эскалации кризиса в Газе выступала в защиту гражданского населения совместно с международными партнерами. «Мы разработали и представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН ряд резолюций, призывающих к прекращению огня, гарантирующих беспрепятственную доставку гуманитарных грузов всем пострадавшим»,— указала она, выразив сожаление по поводу того, что эти инициативы были заблокированы другими странами.

С 6 октября в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и «Хамаса» по реализации плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Администрация США обнародовала план в конце сентября. Инициатива президента США состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. План также включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.

О переговорах по Газе — в материале «Ъ» «От сектора Газа отводят "Железные мечи"».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все