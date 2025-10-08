МИД России поддержал план Трампа по Газе

Россия поддерживает план администрации США по Газе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. План предполагает временное внешнее управление с международным участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения,— сказала Мария Захарова на брифинге. — Исходя из этой позиции, мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного доступа».

Мария Захарова напомнила, что Россия с первых дней эскалации кризиса в Газе выступала в защиту гражданского населения совместно с международными партнерами. «Мы разработали и представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН ряд резолюций, призывающих к прекращению огня, гарантирующих беспрепятственную доставку гуманитарных грузов всем пострадавшим»,— указала она, выразив сожаление по поводу того, что эти инициативы были заблокированы другими странами.

С 6 октября в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и «Хамаса» по реализации плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Администрация США обнародовала план в конце сентября. Инициатива президента США состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. План также включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.

Анастасия Домбицкая