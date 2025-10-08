Трамп призвал посадить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора штата Иллинойс

Президент США Дональд Трамп заявил, что «мэра Чикаго нужно посадить в тюрьму за то, что он не может защитить сотрудников ICE (Служба иммиграции и таможенного контроля.— “Ъ”), и губернатора Иллинойса тоже». Он написал об этом в своей соцсети Truth Social.

Иллинойс, во главе которого стоит представитель Демократической партии, стал очередным штатом, вступившим в конфликт с Дональдом Трампом. Президент США принял решение ввести в Чикаго силы Национальной гвардии для борьбы с протестами против деятельности ICE — в город прибыло 300 военнослужащих. Протесты там идут с лета, неоднократно происходили столкновения протестующих с агентами ICE. Власти Иллинойса подали в суд на это решение господина Трампа, заявив, что «американский народ… не должен жить под угрозой оккупации со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов», и потребовав вывести войска из города.

Ранее Дональд Трамп уже принимал решения о вводе Национальной гвардии в другие города, где шли протесты или где, по мнению президента, был высокий уровень преступности, в частности в Лос-Анджелес и Вашингтон. В случае с Лос-Анджелесом это привело к серьезному конфликту с губернатором-демократом Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Яна Рождественская