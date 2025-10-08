Володин: никто не сможет использовать Россию

Россия — это суверенное государство с сильным президентом, ответственным парламентом и эффективным правительством. Те, кто хочет использовать РФ, должны понять, что это у них не получится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В тот момент депутаты Госдумы обсуждали денонсацию соглашения России и США по утилизации оружейного плутония. По словам господина Володина, сделку нужно было давно расторгнуть, и соответствующее решение принято в интересах России и ее граждан. Спикер Госдумы также поблагодарил МИД РФ за работу в этом направлении.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на том же заседании говорил, что в нынешних условиях сохранение обязательств РФ по этой сделке неприемлемо. Тем более, что США планировали изменить порядок утилизации плутония без согласия российской стороны.

Соглашение об утилизации 34 т оружейного плутония Россия и США подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Согласно документу, обе стороны признали этот плутоний излишним для военных программ и обязались его уничтожить. На сегодняшнем заседании Госдума денонсировала соглашение.