Бывшему главе администрации Цимлянска изберут меру пресечения

Экс-главе администрации Цимлянска Павлу Разумовскому 8 октября суд изберет меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения

«В Цимлянский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе города Цимлянска Павлу Разумовскому»,— говорится в сообщении

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 30 сентября 2025 года собрание депутатов Цимлянского городского поселения приняло досрочную отставку главы администрации Павла Разумовского. Контракт с чиновником был расторгнут 3 октября.

Наталья Белоштейн