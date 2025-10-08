Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 октября

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным синоптиков, ночью в период с 2:00 до 4:00, утром и до конца суток 9 октября, а также 10 октября местами на Дону ожидается сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за заморозков и почвенной засухи.

Константин Соловьев

