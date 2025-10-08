Под Саратовом нетрезвый водитель пыталась дать взятку и попала под следствие

В Саратовской области следствие возбудило в отношении 41-летней жительницы города Красный Кут уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, 15 сентября этого года полицейские в Красном Куте остановили фигурантку, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. После этого она попыталась дать 50 тыс. руб. взятки одному из сотрудников, чтобы в отношении нее не составляли административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ и не привлекали к ответственности.

Сотрудник полиции отказался от денег и проинформировал о произошедшем свое руководство. Следствие выясняет все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Павел Фролов