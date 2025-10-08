Захарова оценила идею выплаты Россией репараций Украине после конфликта

В России считают идеи Евросоюза о выплате Россией репараций Украине «оторванными от реальности». С такой оценкой инициативы европейских стран выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая задалась вопросом, за что Россия, по мнению европейцев, должна выплачивать репарации.

«Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере €140 млрд должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, который он едва ли, я имею в виду киевский режим, едва ли когда-нибудь вернет. Почему? Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине,— сказала Мария Захарова в ходе брифинга. — Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?»

Ранее председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложила использовать доходы от российских активов для предоставления кредита Украине. Инициатива председателя ЕК предполагает, что Киев должен будет выплатить кредит только тогда, когда получит от России «репарации» после завершения конфликта. Эти деньги, по ее словам, помогут Киеву финансировать вооруженные силы и обеспечить безопасность мирному населению.

В конце августа стало известно, что Еврокомиссия готовит несколько вариантов перехода к конфискации замороженных российских активов — инициатива может войти в 19-й пакет санкций. Урсула фон дер Ляйен говорила, что конфискация около €300 млрд замороженных средств Центробанка России поможет финансировать поддержку и восстановление Украины. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявлял, что конфискация активов может, напротив, подорвать доверие к евро как к валюте и вызвать обвал европейских финансовых рынков.

Анастасия Домбицкая