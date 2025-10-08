Кубанские депутаты обсудили оказание бесплатной юрпомощи жителям края

На планерном совещании в Законодательном собрании Краснодарского края депутаты обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи жителям региона. Совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В заседании приняли участие представители Минюста, администрации края, Контрольно-счетной палаты и Государственного юридического бюро.

По словам господина Бурлачко, юридическая помощь играет ключевую роль в защите прав граждан, однако далеко не все жители могут позволить себе обратиться за ней на платной основе. По его словам, в крае создана система оказания бесплатных услуг социально уязвимым категориям населения — пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам и участникам СВО.

Как сообщил директор правового департамента администрации края Александр Дикарев, в регионе действует расширенный перечень льготных категорий — 30 вместо 15, установленных федеральным законом. Он отметил, что особое внимание уделяется работе Государственного юридического бюро, подразделения которого в этом году открылись в станице Отрадной и Кропоткине. Всего бюро представлено в девяти муниципалитетах края. С 2022 года в муниципалитетах проведено 857 выездных приемов граждан, в том числе с использованием мобильных офисов.

По данным краевого минюста, за 2024 год и первый квартал текущего года оказано более 36 тыс. бесплатных юридических консультаций участникам СВО и членам их семей. Начальник регионального управления Минюста Игорь Бабаев отметил, что Кубань занимает одно из первых мест в России по числу граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и объем таких услуг ежегодно растет.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань сообщил, что работа в этом направлении признана эффективной. Комитет намерен поддержать законопроект, расширяющий круг получателей помощи и упрощающий порядок ее предоставления.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что все инициативы, направленные на расширение правовой поддержки населения, будут рассмотрены в приоритетном порядке. По итогам совещания депутаты приняли резолюцию о дальнейшем развитии системы бесплатной юридической помощи в крае.

Вячеслав Рыжков