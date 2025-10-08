В Ростове осудили жителя Крыма на 15 лет за госизмену и попытку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя Сергея Лихоманова к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что сотрудники СБУ завербовали Лихоманова в марте 2023 года. По заданию куратора он занимался сбором и передачей актуальных сведений о местах дислокации и боевых позициях средств противовоздушной обороны ВС РФ на территории Севастополя.

В декабре того же года осужденный получил задание взорвать железнодорожный мост через реку Бельбек в Севастополе. Выполнить его фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решением суда Лихоманов приговорен к 15 годам колонии строгого режима, первые пять лет срока он проведет в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн