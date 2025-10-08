Доля непродовольственных товаров в обороте Ростовской области снизилась до 46,5%

Продажи непродовольственных товаров в Ростовской области за восемь месяцев 2025 года снизились на 0,1% в сопоставимых ценах и составили 622,2 млрд руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Фото: Валентина Любашенко

По данным ведомства, год назад этот сегмент показал рост на 14,7%. Доля непродовольственной розницы в общем товарообороте сократилась с 51% до 46,5%

Торговля продуктами, напротив, продолжает расти. За январь-август 2025 года объем продаж составил 715,4 млрд руб., что на 9,7% больше аналогичного периода прошлого года. Доля продовольственного сегмента в обороте достигла 53,5%.

В структуре розничных продаж на крупные и средние организации приходится 53,6%, на малый бизнес — 40,9%. Рыночно-ярмарочная торговля занимает 5,5% оборота.

Оборот общественного питания за восемь месяцев достиг 59,5 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 14,7% в сопоставимых ценах.

Валентина Любашенко