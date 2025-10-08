В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого на глазах у дочери

В Санкт-Петербурге, в доме на Кременчугской улице, убит известный архитектор Александр Супоницкий, сообщили «Ъ» в правоохранительных органах. По данным СКР, господина Супоницкого застрелили из карабина. В тот момент мужчина собирался отвезти 10-летнюю дочь в школу.

Девочке удалось выжить, и она убежала домой. После этого убийца поджег свою квартиру и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Александр Супоницкий — председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ. Участвовал в проектировании станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невской ратуши, яхт-клуба «Восточный».