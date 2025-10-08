Полиция Краснодара проверяет информацию о буллинге школьницы

Краснодарские полицейские проверяют появившуюся в соцсетях информацию о буллинге школьницы. В публикациях утверждается, что ребенка в школе на улице Героя Аверкиева заперли в раздевалке во время урока физкультуры. Там ровесницы якобы давали ей пощечины, надели мусорное ведро на голову, издевались, унижали и снимали происходящее на телефон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Полицией Краснодара по факту инцидента в школе на улице Героя Аверкиева проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего в учебном учреждении, а также личности несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По итогам проверки действиям подростков будет дана правовая оценка.

Вячеслав Рыжков