Гордума Краснодара избрала заместителей председателя и сформировала 12 комитетов

Городская дума Краснодара восьмого созыва на первом заседании избрала заместителей председателя и сформировала 12 комитетов по основным направлениям жизни города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Первым заместителем председателя гордумы стала Галина Ермакова. Заместителями избраны Зорик Садоян, Максим Бурлачко, Сергей Васин, Людмила Головченко и Лилиана Егорова.

Депутаты создали 12 профильных комитетов и определили их руководителей. Комитет по военным вопросам, работе с ветеранами боевых действий, СВО, членами семей, волонтерскими и гуманитарными организациями, делам казачества возглавил Георгий Кольцов. Комитет по вопросам муниципальной собственности и городских земель, законности, правопорядка и правовой защиты граждан — Максим Бурлачко. Комитет по социальной политике и охране здоровья — Галина Ермакова.

Зорик Садоян стал председателем комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики. Владимир Вербицкий возглавил комитет по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму. Павел Попов — комитет по образованию, культуре, вопросам семьи и детства.

Людмила Головченко руководит комитетом по промышленности, транспорту и связи. Андрей Анашкин стал председателем комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности. Константин Семернин возглавил комитет по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.

Лилиана Егорова стала председателем комитета по развитию агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и торговли. Сергей Васин руководит комитетом по связям с общественными организациями, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, побратимских связей. Вадим Дьяченко возглавил комитет по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и инвестициям.

Председателем городской думы восьмого созыва большинством голосов в результате тайного голосования избрана Вера Галушко.

Алина Зорина