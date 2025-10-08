В новый состав Гордумы Краснодара вошли участники СВО

На первом заседании Думы восьмого созыва представительный орган обновился более чем наполовину: в его составе теперь 52 депутата, среди которых участники специальной военной операции и волонтеры, оказывающие помощь фронту. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Юрий Костомаха, бывший депутат гордумы, с началом боевых действий добровольцем отправился в зону СВО. Георгий Кольцов находился на фронте с первого дня, но после тяжелого ранения вернулся домой и продолжает отправлять гуманитарную помощь.

В числе новых депутатов также санитарный инструктор мотострелкового батальона Илья Дольник и волонтер Федор Геращенко, который после ранения при украинской атаке прошел длительную реабилитацию и вернулся к общественной деятельности.

«Эти отважные люди нужны городу, краю, стране», — пишет мэр краевой столицы.

Первым решением обновленного депутатского корпуса стало избрание председателя Думы. Единогласным решением парламентарии поддержали кандидатуру Веры Галушко.

Анна Гречко