Житель Севастополя осужден на 15 лет за подготовку подрыва ж/д моста

Житель Севастополя приговорен к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожном мосту по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По версии следствия, фигурант дела действовал по указанию куратора из СБУ. Он изъял из тайника взрывчатку и взрывные устройства, которые планировал использовать для подрыва железнодорожного моста в Севастополе.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Ему назначен один год ограничения свободы. Он также будет обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.

Алина Зорина