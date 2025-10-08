Россельхознадзор установил четвертую карантинную зону в Ростовской области

В Ростовской области ввели четвертый карантин из-за обнаружения повилики — паразитического растения, способного уничтожать сельскохозяйственные культуры и деревья. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, опасный сорняк выявили в окрестностях Белой Калитвы на участке площадью 1,2 га. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«Повилика представляет собой растение-паразит, которое поражает сорные травы, кормовые культуры, овощи, бахчевые, картофель, лен, джут, кенаф, деревья и кустарники. Данный сорняк негативно влияет на метаболизм растений, значительно ослабляет их, замедляет рост и развитие, и способен привести к их гибели»,— говорится в сообщении.

Фитосанитарная зона охватила территорию в 54,3 га. На прошлой неделе аналогичные ограничения ввели в Батайске на площади 24,4 га.

Валентина Любашенко