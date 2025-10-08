Американский журнал The National Interest (TNI) связывает активные разговоры западных стран о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk с успехами России в боевых действиях. В издании отмечают, что такая эскалация отражает факт, о котором Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не упоминать, а именно о том, что «русские побеждают».

Автор публикации подчеркивает, что лидерам западных стран следует стремиться к мирному урегулированию конфликта. В материале уточняется, что возможности Украины сдерживать российские силы подходят к концу.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что практически решил вопрос поставок ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев собирается их использовать. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что отправка Tomahawk Украине разрушит отношения России и США.