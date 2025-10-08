Прокуратура начала проверку после падения потолочной отделки в школе Саратова

Прокуратура Кировского района Саратова приступила к проверке по факту падения потолочной отделки в МОУ СОШ № 67. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, инцидент произошел в коридоре образовательного учреждения примерно в 12:40 сегодня, 8 октября. В результате частичного обрушения потолочной отделки никто не пострадал.

Прокуратура района в представлении директору школы потребовала отремонтировать потолок. Специалистам предстоит провести обследование здания во избежание повторного обрушения отделки и причинения вреда жизни и здоровью учащихся и педагогов.

Павел Фролов