В Ростове-на-Дону 300 школьников познакомятся с ремонтом локомотивов на заводе

Ростовский электровозоремонтный завод с 13 по 22 октября проведет осенний этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Предприятие, входящее в АО «Желдорреммаш», участвует в программе в одиннадцатый раз. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», 300 школьников и студентов посетят производственные площадки завода и познакомятся с полным циклом ремонта подвижного состава — от разборки локомотива до испытаний готового электровоза.

Специалисты отдела неразрушающего контроля, центральной заводской лаборатории и отдела экологии и техносферной безопасности проведут тематические мастер-классы, сотрудники кадровой службы расскажут будущим выпускникам о возможностях прохождения практики и трудоустройства на предприятии.

«Многие школьники, узнавшие о предприятии во время проведения экскурсии, затем поступают в технические учебные заведения и возвращаются на завод в качестве стажеров и работников»,— отметил директор РЭРЗ Сергей Едрышов.

Акция проходит при поддержке Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Завод присоединился к программе в 2015 году.

Валентина Любашенко