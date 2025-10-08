Суд в Геленджике продолжит слушать дело о сносе элитного поселка «Маяк»

Геленджикский городской суд в четверг проведет очередное заседание по иску крайпрокуратуры, требующей возвращения Российской Федерации земли под элитным коттеджным поселком «Маяк» в курортном поселке Кабардинка и сноса всех построенных там объектов недвижимости. Сведения об этом опубликованы на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно карточке дела, с конца июля это будет уже пятое заседание. При этом на каждом заседании в дело вступают новые лица и его рассмотрение начинается сначала. Ожидается, что процесс формирования круга лиц по делу займет еще не одно заседание.

Ранее «Ъ» рассказывал, что прокуратура Краснодарского края обратилась с иском к владельцам элитных объектов недвижимости в коттеджном поселке «Маяк» в Кабардинке. Иск предъявлен в защиту интересов неопределенного круга лиц, а также Российской Федерации в связи с утратой прав государства на этот земельный массив стоимостью по меньшей мере 1 млрд руб. Надзорное ведомство истребует земельные участки под коттеджами у нынешних владельцев, а возведенные на них объекты недвижимости просит признать самостроями и пустить под снос.

Вместе с прокуратурой истцом в процессе выступает территориальное управление Росимущества.

Ответчиками по делу являются 49 граждан, а также союз по управлению имуществом «Поселок Маяк».

Издание писало, что в числе ответчиков — родственники ряда влиятельных в регионе персон.

Согласно позиции прокуратуры, поселок Маяк расположен на территории турбазы, образованной за счет бюджетного имущества. В разное время ее территория расширялась решениями местных и краевых органов власти. Имущественный комплекс находился в ведении профсоюзов. В 1994 году Крайсовпроф преобразовал турбазу акционерное общество. Впоследствии часть акций были проданы частным лицам. Эти сделки ведомство считает незаконными, а все последующие — ничтожными. И, несмотря на ряд прошедших впоследствии судебных процессов о статусе этого массива, прокуратура вновь вернулась к вопросу о праве собственности на земли поселка.

Кроме того, прокуратура акцентирует внимание на том, что данный массив расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта — особо охраняемой территории федерального значения.

Михаил Волкодав