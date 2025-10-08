В Самаре прошел семинар на тему деструктивного поведения несовершеннолетних

В Самаре по инициативе следственного управления СК России по Самарской области 6 октября прошел первый день семинара-совещания на тему: «Деструктивное поведение несовершеннолетних в современных реалиях: новые вызовы и средства противодействия, методы распознавания и профилактика».

Спикером выступила Екатерина Васкэ, доктор психологических наук, профессор кафедры управления следственной деятельности Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, руководитель Центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Москвы.

С приветственным словом к участникам семинара обратился глава СУ СКР по Самарской области Павел Олейник. «В последние годы под влиянием различного рода негативной информации изменяются формы деструктивного поведения детей и способы воздействия на неустойчивую детскую психику со стороны внешних факторов. Прежде всего, пагубное воздействие происходит из открытых источников, информации, публикуемой в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах бесконтрольно потребляемой детьми»,— отметил Павел Олейник.

Екатерина Васкэ, опираясь примеры из своей многолетней практики, рассказала о профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, интернет-буллинга и влияния социальных сетей на поведение молодежи.

К присутствующим обратились уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева и зампредседателя правительства региона Никита Зубко, которые отметили, что обеспечение безопасности детей — это обязанность, как самих родителей, так и представителей всех общественных институтов.

Сабрина Самедова