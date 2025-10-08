В Анапе демонтировали еще 300 м защитного вала

В Анапе 7 октября разобрали еще 300 м защитного вала на косе между станицей Благовещенской и селом Витязево. До завершения демонтажа осталось 900 м сооружения. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

С территории вывезли один большой мешок с загрязненными нефтепродуктами полипропиленовыми сетями.

Всего вдоль береговой линии курорта демонтировали 17,5 км защитных сооружений. Их возвели зимой 2025 года у уреза воды для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов.

Алина Зорина