Шахматная столица Краснодарского края переместилась в Туапсе

В муниципальном округе при поддержке Туапсинского морского торгового порта (входит в Первую Портовую Компанию) с большим успехом прошел Первый краевой турнир по быстрым шахматам и блицу на «Кубок Владимира Крамника»

Видеоконференция с В. Б. Крамником

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Состязания проходили с 3 по 6 октября. В них приняли участие 216 спортсменов из 16 муниципалитетов Краснодарского края, других регионов Южного федерального округа, а также Московской и Волгоградской областей.

Об уровне турнира говорит участие в нем четырех международных гроссмейстеров и шести международных мастеров. Судил соревнования судья всероссийской категории Алексей Мальченко. Турнир поддержали ведущие предприятия Туапсинского муниципального округа, краевая Федерация шахмат во главе с президентом Евгением Бондаренко и вице-президентом Евгением Крамником, а также муниципальная Федерация шахмат под руководством Василия Грушева.

Видеоконференция с В. Б. Крамником

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Торжественное открытие соревнований проходило в административном комплексе портовиков «Каравелла». Здесь же при содействии сотрудников Центра IT-компетенций Первой Портовой Компании — АО «Конвей Плюс» — состоялся и телемост с Владимиром Крамником — легендарным российским шахматистом, уроженцем Туапсе и 14-м Чемпионом мира по шахматам.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стал сеанс одновременной игры. Международный гроссмейстер Михаил Панарин сразился сразу с 18 любителями шахмат. Он особо отметил великолепную подготовку Георгия Паршинцева, Софии Мушлян, Глеба Шведова и Дмитрия Родина — возможно, будущих шахматных звезд.

«Мы твердо верим в силу шахмат как инструмента развития логического мышления, стратегического планирования и целеустремленности, особенно среди детей и подростков. Помощь портовиков ТМТП в организации турнира — это наш вклад в формирование интеллектуального потенциала региона и всей страны»,— отметила пресс-секретарь АО «Туапсинский морской торговый порт» Екатерина Чепила.

Краевые соревнования «Кубок В. Б. Крамника» по быстрым шахматам и блицу. Награждение

Фото: Федерация Шахмат Туапсинского округа

Шахматный турнир «Кубок Владимира Крамника» стал знаковым событием не только для Туапсе, но и для всего российского шахматного движения. А для портовиков ТМТП это не только поддержка спорта, но и инвестиция в будущее — в развитие юных талантов и популяризацию интеллектуальных видов спорта, формирующих сильные личности.