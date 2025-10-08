Медики зафиксировали в Ростовской области два новых вида вируса
В Ростовской области обнаружили два новых вируса — парагрипп и аденовирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Эти вирусные инфекции не имеют гриппозную этимологию. на начало октября, вакцину сделали уже более 778 тыс. дончан.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее в области регистрировали случаи риновируса, сезонного коронавируса, бокавируса и РС-вируса.
