Медики зафиксировали в Ростовской области два новых вида вируса

В Ростовской области обнаружили два новых вируса — парагрипп и аденовирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Эти вирусные инфекции не имеют гриппозную этимологию.

Ранее в области регистрировали случаи риновируса, сезонного коронавируса, бокавируса и РС-вируса.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области не превышает пороговых значений. По данным на начало октября, вакцину сделали уже более 778 тыс. жителей региона.

Мария Хоперская