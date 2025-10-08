На Дону семьи участников СВО получили 154 земельных надела в 2025 году

За девять месяцев 2025 года в Ростовской области 154 семьи участников СВО получили земельные наделы. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на региональное минимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, с лета 2023 года общее число выданных участков достигло 341. Больше всего земли выделили в Азовском районе — 17 наделов. В Ростове-на-Дону семьи получили 15 участков. По 11 наделов распределили в Азове и Волгодонске.

«Программа позволяет получить землю для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Право на надел имеют военнослужащие, награжденные за подвиги, а также члены семей погибших героев»,— уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко