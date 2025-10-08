В станице Романовской установили новый причал для «Валдаев»
В станице Романовской Ростовской области установили понтонный причал «Дон — 4». Первый рейс на судне «Валдай 45Р» запланирован на 13 октября, сообщили в пресс-службе судоходной пассажирской компании «Дон».
Фото: Мария Хоперская
Маршрут в Романовскую является самым длинным, поскольку станица находится в 301 км от устья Дона.
Первые рейсы по маршруту «Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск — Романовская» планируют совершить 13, 20, 21 октября 2025 года. От Романовской по маршруту Семикаракорск — Багаевская — Ростов-на-Дону будут курсировать суда 14, 21, 22 октября.