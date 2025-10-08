На Дону торговые точки составляют 85% от объектов продажи алкоголя в 2025 году

В Ростовской области 5,8 тыс. объектов имеют право продавать алкогольную продукцию в розницу в 2025 году. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Гелас, торговые предприятия составляют 85% от общего числа точек продажи спиртного, еще 15% приходится на кафе и рестораны.

«С января по сентябрь 2025 года департамент выдал, продлил и переоформил 951 лицензию на розничную торговлю алкоголем. Эти лицензии принесли в областной бюджет порядка 70 млн руб.»,— уточнила чиновница.

Валентина Любашенко