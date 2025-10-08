В Краснодаре продолжается рост цен на бензин

В Краснодаре фиксируется рост цен на автомобильное топливо. Данные об этом опубликованы Управлением цен и тарифов краевой столицы.

За неделю средняя стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,7%. Средняя розничная цена за 1 л составляет 61,9 руб. Максимальная цена на данный вид топлива достигла 68,2 руб., минимальная — 59,9 руб.

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,7%. В среднем по Краснодару цена за 1 л этого топлива составляет 67,3 руб. Максимальная стоимость на автозаправочных станциях достигла 72,6 руб., а минимальная — 65,3 руб.

Летнее дизельное топливо с повышенным содержанием серы подорожало на 0,3%. Стоимость в среднем составила 69,3 руб. за 1 л, максимальная цена зафиксирована на уровне 72,1 руб., а минимальная — 67,5 руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ФАС проверяет рост цен на топливо на Кубани, в Крыму и Курской области. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, в скором времени могут возникнуть новые предупреждения нефтяным компаниям.

Алина Зорина