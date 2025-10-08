На Ставрополье половина сделок на вторичном рынке жилья проходит без ипотеки

В Ставропольском крае 45,7% сделок с жильем на вторичном рынке совершают без привлечения ипотечных средств. Такие данные за период с 1 июня по 30 сентября 2025 года предоставил сервис «Домклик», пишет РБК-Кавказ.

В Северо-Кавказском федеральном округе Ставрополье стало лидером по доле неипотечных покупок квартир в готовом жилье. Второе место по этому показателю занимает Северная Осетия — 18,3%, остальные регионы СКФО при покупке вторичной недвижимости преимущественно используют ипотеку. В Дагестане и Ингушетии за этот период доля сделок без ипотеки была нулевой.

В Южном федеральном округе лидером по доле сделок без ипотеки стала Республика Крым с 67,4%, на втором месте Севастополь — 66,8%. В Краснодарском крае показатель составляет 51,4%, в Ростовской области — 43,6%, в Астраханской — ровно половина сделок, в Волгоградской области почти 49%. По данным сервиса «Домклик», среди крупных городов России максимальная доля безипотечных сделок зафиксирована в Москве — около 80%, в Санкт-Петербурге — 70%, а в Новосибирской области — 68%.

Специалисты связывают высокую долю сделок без ипотеки с общей ситуацией на рынке: рост процентных ставок по ипотечным кредитам до 15–20% снижает доступность жилья для многих, а покупатели с наличными деньгами и маткапиталом составляют значительную часть рынка. В условиях высокой ключевой ставки и инфляционного давления покупательская способность уменьшается, что отражается на структуре сделок.

