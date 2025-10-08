Во Владикавказе стартует суд над бизнесменом за смерть подростка на стройке

Во Владикавказе предприниматель ответит по части 2 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности на стройке, приведшее к смерти работника, сообщает пресс-служба СУ СК по РСО-А.

В 2024 году бизнесмен нанял несовершеннолетнего для кровельных работ на строящемся спортивном объекте без заключения трудового договора и без необходимой квалификации. 28 января 2025 года обвиняемый допустил подростка к работе на крыше без страховочных приспособлений и средств индивидуальной защиты. Рабочий сорвался с высоты 20 метров и умер на месте от полученных травм.

Расследование ведет Северо-Западный межрайонный следственный отдел СК России по РСО-Алания. Уголовное дело направлено в суд, планируется установить все подробности происшествия и доказательства вины бизнесмена в трагедии.

Станислав Маслаков