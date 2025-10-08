Тела двух погибших с пулевыми ранениями нашли после пожара в квартире на Кременчугской

Тела двух человек, убитых из огнестрельного оружия, обнаружили после пожара в квартире на Кременчугской улице. Об этом пишет 78.ru.

О возгорании сообщили утром 8 октября в петербургском МЧС. Огонь полностью охватил комнату в квартире по адресу: Кременчугская улица, 19, к. 3. Пожар потушили к 9:05.

Причиной инцидента, предварительно, стал поджог с целью скрыть следы двойного убийства, утверждает источник издания.

Артемий Чулков