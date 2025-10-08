В Сочи завели дело после нападения домашней собаки на ребенка

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения домашней собаки на ребенка в Сочи. Инцидент произошел вечером 6 октября в переулке Грибном в Хостинском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По данным следствия, 10-летний мальчик находился возле одного из частных домов, когда на него напала собака породы среднеазиатская овчарка. Животное нанесло ребенку рваные раны головы и тела. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. По предварительным сведениям, в тот же день та же собака укусила девочку, причинив ей травму плеча.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Руководитель краевого следственного управления Александр Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего и поставил расследование на контроль аппарата ведомства.

Вячеслав Рыжков