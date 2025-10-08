Жительница Ставрополья пойдет под суд за обналичивание маткапитала

В Невинномысске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 52-летней местной жительницы, подозреваемой в крупном мошенничестве с использованием средств материнского капитала, сообщает прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, в 2022 году женщина приобрела комнату в общежитии города за средства материнского капитала, однако умышленно не оформила доли собственности на двух несовершеннолетних детей, как этого требует закон. Затем она заключила фиктивный договор купли-продажи этой недвижимости с родственницей, после чего продала комнату третьему лицу, фактически обналичив государственные деньги.

В результате мошеннической схемы в бюджете был нанесен ущерб более чем на 580 тыс. руб. Прокуратура не только направила уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в Невинномысский городской суд, но и предъявила гражданский иск о возврате похищенных средств в доход Российской Федерации. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет и штрафа, поскольку сумма ущерба превышает 250 тыс. руб. и преступление квалифицируется как совершенное в крупном размере.

Станислав Маслаков