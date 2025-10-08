Менеджерам по продажам предлагают в Ростове-на-Дону от 150 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону менеджерам по продажам в октябре предлагают заработную плату от 150 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики портала по поиску работы SuperJob.

От 120 тыс. руб. предлагают инженерам по эксплуатации зданий. Кандидат при этом должен иметь высшее образование, опыт управления командой и 4 группу по электробезопасности. Торговому представителю работодатель готов предложить 109 тыс. руб. Также им обещают бонусы и компенсацию мобильной связи.

В рейтинг вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой до 150 тыс. руб. и главного бухгалтера с зарплатой до 100 тыс. руб.

Мария Хоперская