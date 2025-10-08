Двух жительниц Майкопа обвинили в незаконной миграции 10 иностранцев

В Адыгее завершено следствие по делу двух жительниц Майкопа, которые оформили пригласительные в Россию для 10 иностранцев, не намереваясь обеспечивать их жильем, медициной и материально (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что в октябре 2022 года фигурантки нарушили миграционное законодательство. Они якобы оформили приглашения на въезд в страну десяти иностранным гражданам, заранее не планируя предоставлять им гарантии, предусмотренные законом.

Уточняется, что речь идет о материальном, медицинском и жилищном обеспечении. Также имелся в виду своевременный выезд по истечении срока пребывания.

Незаконные действия пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Адыгее.

Дело с обвинительным заключением направлено прокурором Майкопа в суд. Обвиняемым грозит ответственность по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Анна Гречко