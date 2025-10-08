На Ставрополье сокращается оборот общепита и растет розничная торговля

Ставропольский край в январе-августе 2025 года сократил оборот общественного питания на 5% по сравнению с прошлым годом, показав результат в 45 млрд руб., сообщает Северо-Кавказстат.

За семь месяцев спад составил 5,4%, достигнув 38,4 млрд руб. Такой тренд резко контрастирует с данными начала 2024 и 2025 годов, когда оборот в кафе и ресторанах демонстрировал рост.

При этом розничная торговля региона напротив расширяет рублевый оборот — выгрузка за первые восемь месяцев показала увеличение на 3,8% до 643,4 млрд руб. Продажи продуктов питания выросли на 1,8% до 294,1 млрд руб., а непродовольственных товаров — на 5,4%, до 349,2 млрд руб. Этот рост обусловлен не ростом объема товарного потребления, а инфляцией и вынужденным изменением потребительских привычек населения.

Станислав Маслаков