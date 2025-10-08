На Дону расследуют халатность чиновников после инцидента с бродячей собакой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения бродячей собаки на воспитанника детского учреждения в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СК, в ряде СМИ появилась информация о том, что на воспитанника одного из детских учреждений города напала собака и укусила его. Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников детского учреждения в части контроля за безопасностью воспитанников, а также должностным лицам органов местного самоуправления, ответственным за исполнение законодательства в сфере отлова бездомных животных.

Валентина Любашенко