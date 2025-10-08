Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Love Republic Beauty

Love Republic Beauty — косметическая коллекция одноименного российского бренда одежды, созданная осенью 2024 года.

В нее вошли четыре аромата (White, Nude, Shadow, Black), лосьоны-суфле для ухода за кожей тела и спа-свечи. Весной 2025 года коллекция пополнилась увлажняющим бальзамом-тинтом для губ, парфюмированным маслом-шиммером для тела и парфюмированным кремом для рук. В составах средств — масла (жожоба, макадамии, сладкого миндаля), витамины, аминокислоты и антиоксиданты.

Фото: Love Republic Beauty

Фото: Love Republic Beauty

