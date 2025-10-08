В Буденновском округе 13-летний питбайкер пострадал в аварии
В Буденновском округе 13-летний водитель питбайка пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась вечером 7 октября на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», в черте села Прасковея. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, подросток не уступил дорогу автомобилю «Шевроле» под управлением 41-летнего водителя.
В результате питбайкера госпитализировали с травмами.
Устанавливаются обстоятельсва случившегося.