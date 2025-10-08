Водителя из Михайловска приговорили к семи годам за смертельное ДТП

В Михайловске вынесли приговор местному жителю, который устроил смертельное ДТП в сентябре 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал 41-летнего мужчину виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ, то есть за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека и оставление места происшествия. Следствие установило, что в момент аварии водитель был пьян, управлял легковым автомобилем и совершил наезд на 43-летнего жителя города, после чего отбуксировал машину к своему дому, оставив место трагедии. Потерпевший скончался на месте от тяжелых травм.

Государственный обвинитель потребовал суровое наказание, и суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Обвиняемого также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков