В Пензе фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Пензе ООО «Гермес-58» оштрафовали на 500 тыс. руб. за совершение коррупционного правонарушения (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В ходе проверки прокуратура Первомайского района Пензы выяснила, что директор ООО «Гермес-58» в период с октября 2023 года по июль 2024 года передал заведующей складом государственного бюджетного учреждения здравоохранения свыше 159 тыс. руб. взятки. За эти деньги она обеспечивала беспрепятственный прием у фирмы продуктов питания и товаров, которые не соответствовали условиям контрактов по их количеству и качеству.

По постановлению прокуратуры организация оплатила штраф в размере 500 тыс. руб. В суде рассматривается уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя.

Павел Фролов