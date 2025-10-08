Индекс конкуренции за рабочие места в Петербурге вырос до 7,4 по итогам сентября

По итогам сентября 2025 года индекс конкуренции за рабочие места в Санкт-Петербурге достиг 7,4 — на одну вакансию в среднем приходится более семи активных кандидатов. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

За первый месяц осени компании из Северной столицы разместили более 87 тысяч вакансий — на 25% меньше, чем годом ранее, и на 1% больше, чем в августе. При этом количество резюме выросло на 25% к аналогичному периоду прошлого года и на 11% за месяц.

Наибольшее количество новых рабочих мест в Северной столице приходится на сферу продаж и клиентского обслуживания — около 16 тыс. вакансий, или 19% от общего числа. Далее следуют рабочий персонал (18%), производство и сервисное обслуживание (14%), строительство и недвижимость (13%), домашний, обслуживающий персонал, транспорт и логистика, а также розничная торговля — по 11% каждая. Совокупно эти сегменты формируют более 80% рынка труда Санкт-Петербурга.

В структуре предложений в Петербурге преобладают вакансии с полным рабочим днем (56 тыс.), однако их число сократилось на 27% год к году. Частичная занятость предлагается в 6,8 тыс. вакансий, что на 22% меньше, чем год назад, но на 9% больше, чем в августе. Сменный график показал сокращение на 41% к прошлому году и предлагается в 13,2 тыс. вакансий, при этом число предложений с гибким графиком за год прибавило 20%, а за месяц — плюс 6%, сейчас таких вакансий более 9 тыс.

Удаленную работу предлагают в 5,8 тыс. вакансий — на 6% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, на 1% больше, чем в сентябре. Вахтовый метод демонстрирует рост — плюс 9% год к году, до 2,3 тыс. вакансий.

Наибольший рост медианных зарплат зафиксирован в предложениях с частичной занятостью —на 14%, с 65,1 до 74,3 тыс. рублей. Второе и третье места заняли проектная занятость с увеличением медианы на 12%, с 89,6 до 100,2 тыс. рублей, и полная занятость — увеличение на 11%, с 80,5 до 89,7 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что почти половина петербуржцев нуждается в подработке плюсом к основной деятельности.

Артемий Чулков